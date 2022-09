Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier Todesfälle und deutlich weniger Infizierte

Kreis Mettmann Jeweil mittwochs gibt das Kreisgesundheitsamt einen Überblick über die Pandemie-Lage im Kreis Mettmann. In den letzten sieben Tagen überwanden 3007 Personen ihre Infektion mit dem Coronavirus.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 3834 Infizierte erfasst, 1328 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 269 (-182), in Haan 255 (-93), in Heiligenhaus 186 (-55), in Hilden 410 (-122), in Langenfeld 393 (-205), in Mettmann 259 (-70), in Monheim 379 (-119), in Ratingen 789 (-254), in Velbert 739 (-183) und in Wülfrath 155 (-45).