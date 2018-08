Hilden: Ladendiebe erbeuten Parfüm

Zwei Ladendiebe haben in einem Drogeriemarkt an der Hildener Mittelstraße Parfüm im Wert von mehr als 540 Euro erbeutet. Die Täter stießen vor ihrer Flucht einen Ladendetektiv zu Boden.

Zwei Männer sind am Freitag nach einem Ladendiebstahl aus einem Drogeriemarkt an der Mittelstraße geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Ladendetektiv gegen 10.40 Uhr die beiden Personen, die sich auffällig in der Parfumabteilung umschauten. Da beide Männer dem Mitarbeiter bereits auf Grund zurückliegender Ladendiebstähle bekannt waren, sprach er die Personen an und bat sie, mit in sein Büro zu kommen. Nachdem die Männer zunächst seiner Anweisung gefolgt waren, stieß einer der Angesprochenen den Detektiv so heftig, dass der er zu Boden fiel, zum Glück aber unverletzt blieb. Die Männer flüchteten aus dem Geschäft und liefen in Richtung der Straße „Am Rathaus". Eine anschließende Nachschau ergab, dass die beiden Männer Parfum im Wert von insgesamt knapp 540,- Euro entwendet hatten.