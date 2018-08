Hilden Ausstellung Rissa im September

Hilden „Leben für die Kunst“ heißt die Ausstellung zum 80. Geburtstag der Düsseldorfer Professorin und Maler-Witwe.

Fast 30 Jahre lang lehrte sie an der Düsseldorfer Kunstakademie: Professorin Rissa, Künstlerin und Ehefrau des Malers Karl Otto Götz, der im vergangenen Jahr im Alter von 103 Jahren starb, widmete ihr ganzes Leben der Kunst. Anlässlich ihres 80. Geburtstags in diesem Jahr präsentiert der Kunstraum Gewerbepark-Süd im September eine Jubiläumsausstellung mit ausgewählten Werken der beiden Künstler.

Gezeigt werden mehrere Leinwände, zahlreiche Zeichnungen sowie ein Neonobjekt mit ihrem Markenzeichen, einem Igel. Rissa, die mit bürgerlichem Namen Karin Götz heißt, verwebt Stilmittel, ist von Surrealismus wie Symbolismus beeinflusst und am Ende doch sehr konkret in der Ausprägung ihrer Formen und Figuren.

Sie selbst sagt: „Ich will ungewöhnliche Gegenwartsbeziehungen und Handlungen darstellen, die in der Wirklichkeit wohl vorkommen, jedoch selten beachtet werden. Darüber hinaus will ich Gegenstände und Handlungen in einer Weise darstellen, wie es eben nur in der Malerei möglich ist, aber bisher noch von keinem Maler realisiert wurde.“