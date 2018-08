Hilden Ehrenamt Sinnesgärtner war früher AOK-Chef

Klaus-Gunther Häuseler kümmert sich ehrenamtlich um den Sinnesgarten des Seniorenzentrums Stadt Hilden am Erikaweg. RP-Foto: teph Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Klaus-Gunther Häuseler ist ein Macher mit künstlerischer Ader. Im Seniorenzentrum hilft er bei der Gartenpflege.

Der Sinnesgarten des Seniorenzentrums Stadt Hilden ist ein idyllischer Ort: Blumen, Kräuter und Obst, ein Springbrunnen, Weinrabatten, Bänke, Licht und Schatten machen ihn auch an heißen Tagen zu einem Ort, an dem man sich gerne aufhält. Hier kennt sich Klaus-Gunther Häuseler bestens aus: Jeder Neuzugang, den Bewohner oder Mitarbeiter diskret hineingeschmuggelt haben, wird von ihm sofort entdeckt. Der Gartenzwerg, die Staude, die gestern noch nicht da war mitten im Lavendelbeet, die Balkonpfanzen, die die kleine Terrasse der Bewohner säumen, – alles kann er zweifelsfrei zuordnen.

Die meisten Pflanzen kennt er, überrascht dann aber mit der Aussage: „Ich habe keine Ahnung von Gärten, das Fachwissen bringen andere Ehrenamtler mit. Ich gieße nur, grabe Löcher, säge und ernte.“ Und natürlich gießt er in diesen Tagen außer der Reihe – regelmäßig kommt er vorbei und bleibt mindestens anderthalb Stunden, um den Garten zu bewässern.

„Herr Häuseler ist sehr hilfsbereit, immer bereit, im Notfall einzuspringen und sehr kommunikativ“, sagt Ulrike Riemann von der Bewohnerbetreuung, die zugleich Ansprechpartnerin für die Ehrenämtler ist. Etwa 80 sind es in Seniorenzentrum. Leute wie Häuseler, ohne die das Haus „ganz traurig und weniger vielfältig wäre. Die bieten hier ganz viele Aktivitäten an. Singen, Sport, Bingo.“

Der 67-Jährige Hildener hat etwas Zupackendes an sich, ist jemand, der gerne sagt: „Nicht reden, machen. Also macht man das. Das Honorar ist die Freude.“

Nach dem Realschulabschluss in Hilden wurde er Sozialversicherungsangestellter und brachte es erst zum stellvertretenden Direktionsleiter in Düsseldorf und schließlich zum Chef in Leverkusen. Er hatte immer viele Mitarbeiter zu koordinieren und managt jetzt die Pflege des Sinnesgartens.