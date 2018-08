LEG investiert in Wohnungen – Mieter sind skeptisch

Hilden Das Wohnungsunternehmen spricht von der größten Investition der letzten 20 Jahre.

Rund eine Million Euro fließen in Instandhaltung und Modernisierung im Stadtgebiet. Das Wohnungsunternehmen LEG teilt mit, dass es „im Schnitt rund 30 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche ausgibt, um seine Bestände Instand zu halten beziehungsweise zu modernisieren.“ Das sei das höchste Investment seit 20 Jahren und übertrifft den Vorjahreswert um rund 7 Euro. Davon entfallen allein 330.000 Euro auf reine Instandsetzungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Sanierung der Vordächer – Kosten, die komplett von der LEG selbst getragen werden. Die 1959 erbauten Gebäude in der Humboldtstraße 46 und 48 sowie in der Schützenstraße 60 und 62 (Baujahr 1924) modernisiert das Unternehmen weitreichend unter energetischen Gesichtspunkten.