Hilden/Haan : Viele Alleinerziehende sind mental erschöpft

Hilden/Haan Die Psychologische Beratungsstelle versucht trotz der Kontaktbeschränkungen Familien Hilfe anzubieten. Durch Corona seien die Probleme von Eltern und Kindern gewachsen, die Möglichkeiten für Beratung jedoch reduziert worden.

Die Angst vor einer Infektion mit Corona, die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen, das Gefühl von Eingesperrtsein, der Stress mit dem Homeschooling: All das zerrt an den Nerven von vielen Kindern und Eltern.

Das spürt auch die Psychologische Beratungsstelle im Hildener Rathaus. Sie sieht sich seit dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert. Die Probleme in den Familien sind gewachsen, die Möglichkeiten für beratenden Kontakt jedoch reduziert. So hat insbesondere der niedrigschwellige Charakter des Beratungsangebots für alle Familien, Kinder und Jugendlichen sowie deren pädagogische Bezugspersonen unter den Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen gelitten.

Das Team berät ausführlich telefonisch und in dringenden Ausnahmefällen auch persönlich in der Beratungsstelle.

„Neben den ökonomischen Konsequenzen der Pandemie sahen manche Eltern während der Schließzeit von Kita oder Schule sich nicht in der Lage, ihre Kinder in der Weise zu unterstützen, wie sie es gern getan hätten“, beschreibt Topp. Hinzu komme, dass der zwischenmenschlich familiäre Druck nicht durch soziale Kontakte oder Freizeitaktivitäten aufgefangen werden könne.

„Bei Kindern hingegen hatten wir im Frühjahr weniger Anmeldungen für Beratungen. Viele empfanden diese Phase noch als Verlängerung der Ferien, in denen es naturgemäß weniger Schulstress gibt“, erklärt Topp. Er bietet für Schülerinnen und Schüler, die im Mai zu Prüfungen an die Schulen zurückkehrten, eine Akut-Sprechstunde an.

Die Anspannung erhöhe sich gravierend, wenn Trennung oder Scheidung drohen. In Ruhe ein Beratungsgespräch zu führen sei nicht immer einfach. Man komme immer wieder an den Punkt, die bestehenden Schwierigkeiten mit den Eltern sortieren zu müssen. „Dazu brauchen die Eltern in der Regel einen Freiraum ohne Kinder, was unter den aktuellen Bedingungen nicht immer gelingt“, sagt Topp.