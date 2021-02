Ratschläge vom Psychologen : Sechs Tipps für die mentale Gesundheit

Hilden/Haan Friedhelm Topp kennt reichlich Tipps, wie sich der familiäre Lagerkoller, zu dem Homeoffice, Kinderbetreuung und Homeschooling vielfach führen, vermeiden lässt.

1. Klarer Tagesablauf. „Da wäre zunächst eine allen gut tuende Tagesstruktur, die verlässlich ist und ein Abdriften in eine völlige Beliebigkeit, die meist viel Stress erzeugt, verhindert“, sagt Topp. Kleine Kinder bräuchten einen bildlichen Plan, der viele kreative Ideen, für die das Material eventuell bei einem Spaziergang gesammelt werden kann, beinhalten sollte. Wichtig sei es, das eigene Stresslevel zu kontrollieren, und für eine entspannte Zeit mit dem Kind zu sorgen.

2. Ausnahmeregeln. Bei Jugendlichen, die in einer Lebensphase sind, in der sie sich unabhängig von der Familie erproben müssen, ist Stress häufig wegen mangelnder realer Kontaktmöglichkeiten programmiert. „Hier ist es wichtig, dass aufgrund des Ausnahmezustands auch Ausnahmeregeln vereinbart werden, etwa dass der Computer intensiver genutzt werden darf und dafür als Ausgleich eine feste Zeit für ein familiäres Miteinander vereinbart wird.“

3. Fünfe gerade sein lassen. Für alle Menschen, gleich ob jung oder alt, in einer Familie oder als Single lebend, empfiehlt Topp jedoch eine Grundregel: „Perfektionismus ist momentan out, zu viel Anforderungen sollten uns großzügiger machen.“

5. Für eine entspannte Zeit sorgen. Ich lasse mich täglich auf ein gemeinsames Spiel (ca. 20 Minuten) mit meinem Kind ein. Mein Kind darf entscheiden, was gespielt wird. Ich beobachte und begleite es, bestimme jedoch nicht den Spielverlauf. Ich gebe meinem Kind vor dem Schlafen eine Rückmeldung, was es an dem Tag gut gemacht hat.