Hilden : Neuer Amtsleiter kümmert sich um Tiefbau

Hilden Tim Queitsch tritt die Nachfolge von Harald Mittmann an und leitet das Amt für Tiefbau und Grünflächen. Der junge Bauingenieur hat eine Aufgabe übernommen, die sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht.

Tim Queitsch hat zum 1. Februar die Leitung des Tiefbau- und Grünflächenamtes übernommen. Sein Vorgänger Harald Mittmann ist in den Ruhestand gegangen. Queitsch war zuletzt rund 1,5 Jahre Sachgebietsleiter Straßenbau für die Stadtbezirke 4,5 und 6 sowie Radverkehr Stadtweit bei der Stadtverwaltung Köln. Er hat Bauingenieurwesen an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe und an der Fachhochschule Aachen studiert. „Ich bin in Hilden sehr gut aufgenommen worden und habe tolle Kollegen“, sagt der 33-Jährige: „Wir betreuen zahlreiche Projekte. Ich bin gerade dabei, mir einen Überblick zu verschaffen.“ Hilden sei viel kompakter als die Millionen-Stadt Köln, so sein erster Eindruck: „Da haben auch kleine Eingriffe in den Straßenverkehr große Auswirkungen.“