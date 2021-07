Bauarbeiten in Hilden : Diese Straßen lässt die Stadt erneuern

Seit Montag ist die Kirchhofstraße stadteinwärts für den Verkehr gesperrt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Bis Mitte August sollen die Asphaltdecken mehrerer Straßen in Hilden saniert werden. Aktuell ist die Kirchhofstraße stadteinwärts gesperrt.

Seit Montag ist die Kirchhofstraße in Höhe des Lindenplatzes in Richtung Innenstadt gesperrt. Dort wird der Straßenbelag im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme erneuert. Voraussichtlich am Dienstag, 13. Juli, gibt die Stadt die Straße wieder frei.

Das Tiefbau- und Grünflächenamt der Stadt Hilden hat darüber hinaus weiter Asphaltarbeiten angekündigt, die Substanzerhaltung dienen. Die Maßnahmen werden ab Dienstag, 20. Juli, innerhalb von viereinhalb Wochen bis Freitag, 20. August verteilt im ganzen Stadtgebiet durchgeführt, erklärte Stadtsprecherin Lina Schorn. Erneuert wird der Straßenbelag an der Gabelung von der Walder Straße bis zum Mühlenhof, am Bruchhauser Weg von der Overbergstraße bis zur Diesterwegstraße, am Kalstert von der Lievenstraße bis zum Rethelweg, am Noldeweg vom Kalstert bis zum Wendehammer und an der Pfitznerstraße von der Richard-Wagner-Straße bis zum Wendehammer.

„Die Baumaßnahmen umfassen Regulierungsarbeiten an Schächten, Schieberkappen und Straßenabläufen sowie das Aufbringen einer dünnen Asphaltdeckschicht, was in zwei Arbeitsgängen geschieht. Für die Regulierungsarbeiten, als auch zum Asphaltieren werden jeweils bis zu drei Tage benötigt“, sagt Lina Schorn. Der Einbau der Asphaltschicht sei stark wetterabhängig, bei Unwettern und starken Regenfällen könnte es Verzögerungen geben.