Hilden/Haan : Impfzentrum hat noch etliche freie Termine

Hilden/Haan Im Impfzentrum des Kreises Mettmann am Timocom-Platz in Erkrath gibt es aktuell noch etliche freie Impftermine. Darauf weist Kreissprecherin Daniela Hitzemann hin. „Gebucht werden können zunächst Termine bis zum 18. Juli“, erklärt sie.

Der Kreis Mettmann stand lange Zeit auf dem letzten Platz im Impfquotenvergleich. Laut Gesundheitsamt hatte die Region im Gegensatz zu anderen Kreisen und Städten zunächst weniger Impfstoff erhalten. Doch seit einigen Wochen nimmt auch im Kreis Mettmann die Impfkampagne an Fahrt auf. Am Montag hatten 259.434 Menschen mindestens die Erstimpfung erhalten. Das sind knapp 53,5 Prozent der insgesamt rund 485.000 Einwohner. Davon sind 181.909 Menschen bereits vollständig geimpft. Das entspricht rund 37,5 Prozent der Bevölkerung. Damit liegt der Kreis Mettmann zwar immer noch im unteren Drittel, jedoch nicht mehr auf dem letzten Platz. Dort rangiert aktuell der Kreis Herford mit einer Erstimpfquote von 50,42 Prozent. Spitzenreiter ist der Kreis Olpe mit einer Quote von 68,95 Prozent.