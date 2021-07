Hilden : Anwohner leiden unter Lkw-Verkehr

Friedrich Fiebiger mit Sohn Tim (8) und Rene Siemon mit Sohn Tom (8) ärgern sich über das hohe Verkehrsaufkommen auf der Niedenstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Über die Niedenstraße rauschen jeden Tag Hunderte Lkw. Laut den Anwohnern hat der Verkehr in den vergangenen Jahren zugenommen – während immer mehr Wohngebäude entstanden sind. Das passt nicht zusammen, sagen die Nachbarn und verlangen von der Stadt, dass sie den Lastverkehr anders zu den Firmen in den Gewerbegebieten führen.

Um 5 Uhr morgens ist Friedrich Fiebiger wach – ob er will oder nicht. Denn dann setzt vor seinem Schlafzimmerfenster der Lkw-Verkehr ein. Jeden Tag, außer am Wochenende. Und erst am Abend nimmt der Verkehr wieder ab, sagt der Familienvater aus Hilden. Er lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern an der Niedenstraße im Westen der Stadt. Dort haben er und viele weitere Anwohner in den vergangenen Jahren eine stetige Zunahme des Verkehrs wahrgenommen. Mit einem Hilferuf hat sich Fiebiger nun an Bürgermeister Claus Pommer und die Hildener Politik gewandt. „So kann es nicht weitergehen“, sagt der 42-Jährige.

Fiebiger bemängelt die Masse an Lkw, die tagtäglich durch die Niedenstraße fahren – sie passe nicht mehr zu dem Bild des Stadtviertels, das durch Wohnungsbau in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter gewachsen ist. Während früher Industrie und Gewerbe den Westen dominierte, kippe das Bild immer mehr in Richtung Wohngebiet. „Bitte befassen Sie sich konzeptionell und von Grund auf mit der Verkehrssituation im Hildener Westen und bewerten diese neu“, schreibt er. Fiebiger schlägt vor, den gewerblichen Lkw-Verkehr anders zu leiten, beispielsweise durch das Industriegebiet und die Otto-Hahn-Straße in Richtung Gewerbegebiet rund um die Liebig- und Siemensstraße. Oder die Öffnung der Forststraße für den Lkw-Verkehr. „Trauen Sie sich was“, bittet Fiebiger.

Über die Niedenstraße rollt unter anderem der Lastverkehr von der A59 in Richtung Gewerbegebiet Siemensstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Stadt Hilden macht dem Familienvater jedoch nur wenig Hoffnung: „Tatsache ist, dass die Niedenstraße die Straße mit dem breitesten Verkehrsraum darstellt und in diesem Bereich am geeignetsten für die Verkehrsführung ist. Tatsache ist aber auch, dass sich gerade im südlichen und im nördlichen Bereich rund um diese Straße schützenswerte Wohneinheiten befinden. Deshalb ist die Straße auch als 30 km/h-Zone ausgewiesen“, erklärt Stadtsprecherin Lina Schorn. Rein theoretisch gebe es die Möglichkeiten, auf die Forststraße auszuweichen, eine Umgehungsstraße einzurichten, oder den Verkehr auf die Reisholzstraße, Daimlerstraße oder Kleinhülsen zu verlagern. „Diese Straßen sind allerdings baulich deutlich weniger geeignet. Auch hier sind schützenswerte Wohnnutzungen – insbesondere an der Westseite der Forststraße – zu finden.“ Außerdem sei die Forststraße generell vom Straßenraum her schmaler als die Niedenstraße (schmalere Gehwege, weniger Verkehrsraum für Radverkehr und Parkflächen).

Aktuelle Verkehrszahlen liegen der Stadt Hilden nicht vor. Zur Vorbereitung des Lärmaktionsplans Stufe 2 wurde im April 2013 mit Hilfe einer Radarmessung die Verkehrsmenge auf Höhe des Gebäudes Niedenstraße 4 über 24 Stunden gezählt. Es waren damals 4151 Pkw, 291 Lkw und 146 Lastzüge

Friedrich Fiebiger wünscht sich als ersten, kleinen Schritt eine stationäre Radaranlage, damit die Auto- und Lkw-Fahrer zwischen der Einmündung Eichenstraße und der Kreuzung mit der Düsseldorfer Straße nicht mehr Gas geben, wenn die Ampel auf Grün schaltet: „Es ist brutal, dies täglich zu erleben. Es lässt viele von uns wütend und manchmal auch resigniert zurück.“

Die Stadt verweist auf regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachungen durch die Kreispolizeibehörde Mettmann und die Kreisverwaltung Mettmann. „Bauliche ,Hindernisse’ sind zwar möglich, Fahrten werden dadurch jedoch nicht wesentlich reduziert, da es sich vorwiegend um Ziel- und Quellverkehr aus dem eigenen Quartier handelt“, erklärt Stadtsprecherin Lina Schorn.

Wie lässt sich der Konflikt zwischen dem Wunsch der Anwohner und dem nötigen Lkw-Verkehr nachhaltig lösen? Alle bisherigen Untersuchungen und Diskussionen seien zum Ergebnis gekommen, „dass es keine Lösung zur Auflösung des Konflikts gibt – außer den Weg zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Das bedeutet auch, dass alle die 30 km/h-Zone beachten und den Verhältnissen angemessen fahren“, erklärt Lina Schorn.