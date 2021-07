Polizei zieht Mann in Hilden aus dem Verkehr : Autofahrer hat seit neun Jahren keinen Führerschein

Die Beamten hielten den Mann auf dem Ostring an. Foto: Michael Scholten

Hilden 2012 hat ein 41 Jahre alter Mann seinen Führerschein verloren, am Montagabend wurde er am Steuer eines Opels auf dem Ostring in Hilden von der Polizei angehalten.

Die Polizei hat einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der seit neun Jahren keinen Führerschein mehr hat. Laut einem Polizeisprechen hatten die Beamten eine unbestimmte Vorahnung, als sie am Montag gegen 18 Uhr einen silbernen Opel Vectra auf dem Ostring anhielten.

„Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle wirkte der 41-jährige Opel-Fahrer sofort äußerst nervös und zudem verweigerte er die Herausgabe geforderter Dokumente. Die Gründe für beide Verhalten zeigten sich dann sehr schnell, als eine polizeiliche Datenüberprüfung ergab, dass der 41-jährige Hildener schon seit dem August 2012 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, nachdem diese behördlich entzogen wurde“, erklärte der Polizeisprecher weiter.

Erst als der 41-Jährige von den Polizisten als Beschuldigter belehrt und erneut befragt wurde, gestand er, dass er ohne Führerschein unterwegs sei. „Weitere Angaben wollte er dazu aber nicht machen, so dass offen bleibt, wie oft und wie lang er mit seinem Wagen schon auf öffentlichen Straße ohne Führerschein unterwegs war. Ermittlungen dazu dauern an“, erklärte der Sprecher.