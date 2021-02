Hilden : Gerhart-Hauptmann-Hof: Bau-Pläne liegen öffentlich aus

Hilden Die Vonovia möchte zwischen St.-Konrad-Allee und Richrather Straße zwei Mehrfamilienhäuser mit zwölf Wohnungen errichten. Das möchte die Stadt mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes verhindern.

Die Neubauten würden bis zu sechs Meter an die Bestandsbauten heranrücken. Zudem müssten etwa 40 Bäume gefällt werden. Das würde die Lebensqualität der Anwohner unzumutbar beeinträchtigen, waren sich alle Ratsfraktionen einig. Verhindern lässt sich das nur durch die Aufstellung eines Bebauungsplans Nr. 264. Den Bürgern werden gleich zwei Entwürfe vorgestellt. Die Anwohner haben einen eigenen Plan gemacht. Er soll in die Abwägung mit einbezogen werden, so Baudezernent Peter Stuhlträger.