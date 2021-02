Aus dem Polizeibericht : Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

blaulicht, alkoholtest, alkoholkontrolle Foto: RP/Polizei

Hilden Ein 58-jähriger Hildener muss sich wegen einer Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten. Aufmerksame Zeugen hatten am Mittwoch gegen 13 Uhr gesehen, wie ein augenscheinlich betrunkener Kunde in einem Getränkemarkt an der Walder Straße zwei Flaschen hochprozentiger Alkoholika gekauft.

