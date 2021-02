Hilden/Haan : Psychologe rät: „Nicht perfekt, sondern großzügig sein“

Hilden Friedhelm Topp, Leiter der Beratungsstelle Hilden/Haan, kennt sich seit nunmehr fast einem Jahr mit Corona und den familiären Folgen der Pandemie-Regeln aus. Hier sind seine praktischen Tipps für Eltern und Kinder.

Bei Jugendlichen, die in einer Lebensphase sind, in der sie sich unabhängig von der Familie erproben müssen, ist Stress häufig wegen mangelnder realer Kontaktmöglichkeiten programmiert.

Für alle Menschen, gleich ob jung oder alt, in einer Familie oder als Single lebend, empfiehlt Topp jedoch eine Grundregel: „Perfektionismus ist momentan out, zu viel Anforderungen sollten uns großzügiger machen“. Das Hildener Amt für Jugend, Schule und Sport hat mit eine „Kleine Soforthilfe für gestresste Eltern“ einen Leitfaden zur Behebung von Familienstress im Lockdown veröffentlicht, die im Internet unter www.hilden.de/beratung heruntergeladen werden kann.

Hier praktische Tipps: Ich achte auf Gefühle, die mir anzeigen können, dass es „zu viel“ wird und ich Zeit für mich brauche. Ich gönne mir konsequent ein bis zwei Mal täglich eine kleine Auszeit für mich ganz alleine. Ich lasse mich täglich auf ein gemeinsames Spiel (ca. 20 Minuten) mit meinem Kind ein. Mein Kind darf entscheiden, was gespielt wird. Ich beobachte und begleite es, bestimme jedoch nicht den Spielverlauf. Ich gebe meinem Kind vor dem Schlafen eine Rückmeldung, was es an dem Tag gut gemacht hat. Ich rege mich nicht auf. Ich verlasse kurz den Raum, zähle innerlich bis zehn oder atme fünf Mal tief ein und aus. Ich versuche positiv zu formulieren, was ich von meinem Kind möchte. Dabei verwende ich die „Ich-Form“ (z.B. „Ich möchte, dass du freundlich mit mir sprichst“).