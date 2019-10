Hilden : Ein Pony erobert Herzen im Pflegeheim

Hilden Dass sich Tiere positiv auf die psychische und körperliche Gesundheit des Menschen auswirken, soll auch den Bewohnern des Seniorenzentrums Erikaweg zugutekommen. Der Förderverein finanziert das Angebot.

Gabi Weyerhorst ist mit ihrer mobilen Tierfarm regelmäßig zu Besuch in Pflegeeinrichtungen, Schulen oder auch Kinder- und Jugendhospizen. Dort sorgt sie mit Hilfe der Tiere für eine gelöste, sichere Atmosphäre – und das seit mittlerweile 28 Jahren „Durch die Anwesenheit der Tiere können Stress oder auch Angstzustände gelöst werden“, sagt Michelle Schmidt von der Bewohnerbetreuung im Seniorenzentrum Erikaweg. So könne eine Kommunikation und Interaktion stattfinden, die auch beeinträchtigten Menschen sowie Demenzkranken zugutekomme. „Einige Mitarbeiter bringen ihre Hunde mit zur Arbeit und besuchen dann die tieraffinen Bewohner. Aber ein Streichelzoo zu Gast im Seniorenzentrum ist echt ein Novum“, erklärt Schmidt.

„Sofern das Angebot gut angenommen wird, können wir uns vorstellen, den Streichelzoo regelmäßig zu etablieren“, sagt Beate Linz-Eßer, Geschäftsführerin der Seniorendienste Stadt Hilden. „Der heutige Besuch hier im Seniorenzentrum Erikaweg ist aber nur durch die Unterstützung des Fördervereins möglich.“ Rolf Meuser vom Förderverein der Seniorendienste Stadt Hilden hält die mobile Tierfarm für eine gute Sache und erklärt: „Wir fördern all das, was die Lebensqualität der Bewohner erhöht.“ So war auch im Frühjahr der Besuch eines Falkners im Seniorenheim dem Förderverein zu verdanken. Auch das Seniorenzentrum Hummelerstraße wird in den nächsten Tagen noch von der mobilen Tierfarm besucht.