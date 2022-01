Corona-Ausbruch in Korschenbroicher Seniorenzentrum : Elf Bewohner und acht Mitarbeiter im Haus Tabita infiziert

Corona-Ausbruch in Korschenbroicher Seniorenzentrum

Kleinenbroich Im Seniorenzentrum Haus Tabita gibt es einen Corona-Ausbruch: In einem Wohnbereich sind elf Bewohner infiziert. Acht Mitarbeiter sind betroffen. Das Haus hat die Strukturen umgestellt.

Bislang war das Seniorenzentrum Haus Tabita in Kleinenbroich, das zur Diakonie Rhein-Kreis Neuss gehört, von Corona-Ausbrüchen verschont geblieben. Inzwischen sind aber seit ein paar Tagen elf Bewohner und acht Mitarbeiter Corona-positiv.

Ein Wohnbereich sei betroffen, so Mathissen. Mitarbeiter aus dem Sozial- und Betreuungsdienst, die hier tätig sind, arbeiten in keinem anderen Bereich. Die Infizierten erhalten ihr Essen auf den Zimmern. Im Seniorenzentrum seien die Strukturen umgestellt worden. Gemeinsame Veranstaltungen wurden gestrichen, die Caféteria geschlossen. „Wir tun alles, um ein Durchmischen der Bewohner zu verhindern.“

Problematisch ist die Personalsituation: „Nach und nach fallen Mitarbeiter aus“, sagt Mathissen. „Wenn das so weiter geht, kommen wir irgendwann an unsere Grenzen.“ Nicht alle Mitarbeiter hätten sich im Haus infiziert. „Manche sind auch zu Hause, weil ihr Kind positiv ist.“ Was ihn erleichtert: „Die Angehörigen ziehen ganz toll mit.“ Die meisten hätten ihre Besuche abgesagt, im Gegenzug erhalten sie täglich Mails über den Zustand ihrer Verwandten im Haus.