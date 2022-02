Hilden : Bewohner treffen auf Einbrecher im Erdgeschoss

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden In der Nacht zu Samstag, 26. Februar 2022, sind Diebe in ein Reihenendhaus am Erikaweg eingedrungen. Bewohner schliefen im Obergeschoss und wurden gegen 00.45 Uhr durch laute Geräusche aufmerksam.

