Hilden 120 Innenstadt-Parkplätze fallen weg

Wer samstags in der Hildener Innenstadt einen zentralen Parkplatz sucht, steht vor Tiefgaragen teilweise in einem Stau – oft zu beobachten an der Sparkassen-Tiefgarage. Seit Ende Dezember können Autofahrer jedoch die mehr als eineinhalb Jahre gesperrte Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz wieder nutzen. „Im Innenstadtbereich zwischen Berliner Straße und Südstraße sowie zwischen Gabelung und Fritz-Gressard-Platz gibt es eine Vielzahl von Stellplätzen in Tiefgaragen und Parkhäusern, die durch bewirtschaftete Parkstreifen in den Straßenräumen ergänzt werden. Die Kombination dieses Angebots ermöglicht aus allen Himmelsrichtungen eine gute Anfahrbarkeit für die Pkw‐Verkehre sowie eine zügige fußläufige Erreichbarkeit der Fußgängerzone von den Parkplätzen“, erklärt Christian Sprenger weiter. Die Einnahmen der oberirdischen Parkraumbewirtschaftung fließen direkt an die Stadt, die der Parkhäuser der Verkehrsgesellschaft Hilden immerhin indirekt in den Stadtsäckel.