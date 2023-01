Umsetzungsfrist bis 2024 Stadt verschickt Bescheide über Grundabgaben

Wer Fragen zu den Bescheiden hat, kann sich an die Stadt wenden: Dazu gibt es einerseits eine offenen Sprechstunde, die Bürgerinnen und Bürger im Rathaus wahrnehmen können, und zwar dienstags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr. „Daneben stehen die Mitarbeitenden dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr zur telefonischen Beratung zur Verfügung“, so Schorn. Das Amt für Finanzservice bitte jedoch um Verständnis, dass es Anfang des Jahres zu Engpässen bei der telefonischen Erreichbarkeit kommen kann. Die Stadt bittet daher auch in diesem Fall, sich per Mail an steueramt@hilden.de, postalisch, Am Rathaus 1, 40721 Hilden oder per Fax 02103 72-85620 zu melden.