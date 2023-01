Hilden Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Den Angaben zufolge hatte der Fahrer eines blauen Cupra Formentor sein Fahrzeug am Mittwoch zwischen 6.05 und 10.35 Uhr an der Robert-Gies-Straße in Höhe der Hausnummer 17 geparkt. Als er dann zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er schwarze Abriebspuren an der Fahrertür fest. Der Gesamtschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Wer etwas zum angegebenen Zeitpunkt gesehen haben sollte, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 02103 898-6410 zu melden. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei Unfallflucht um eine Straftat handelt.