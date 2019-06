Knochenmarkspende : Drei Spender für Zooey gefunden

Zooey Leisner leidet an Leukämie. Jetzt haben sich drei potentielle Spender für ihn gefunden. Foto: Stadtwerke Hilden

Hilden Seine Kollegen bei den Stadtwerken Hilden haben eine Typisierungsaktion für den 21 Jahre alten Zooey Leisner organisiert. Dabei haben sich 500 Menschen registrieren lassen.

Der Vater von drei Jungs stammt aus und lebt in Hilden.

Hoffnung für Zooey Leisner: Drei potentielle Spender haben sich in der Datenbank der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) gefunden. „Die Stammzellenspende steht kurz bevor“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller. Der 21-Jährige absolviert bei dem Hildener Energieversorger eine Ausbildung.

Ende Mai hatten sich mehr als 500 Menschen in Hilden typisieren lassen. Zooeys Kollegen hatten die Aktion organisiert. „Aus diesem Kreis war aber keiner dabei“, so Müller weiter. Die potentiellen Spender hatten sich an anderer Stelle registriert.