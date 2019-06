Doppelschicht : Mega-Mitarbeiter in zwei Feuerwehren aktiv

Monheim Giuseppe Stricagnoli und André Schnieber aus Hilden sind jetzt auch in Monheim im Einsatz.

Brände bekämpfen, Leben retten – die Freiwillige Feuerwehr engagiert sich fürs Allgemeinwohl. In Monheim freut sie sich über jede Verstärkung. In Giuseppe Stricagnoli und André Schnieber wurden nun zwei neue Mitglieder begrüßt, die Doppelschichten fahren. Denn sie arbeiten beim kommunalen Energieversorger Mega, wohnen aber in Hilden, wo sie ebenfalls in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv sind. „Das ist vorbildlich“, sagt Hartmut Baur, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Monheim.