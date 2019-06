Arbeitsunfall : Mann bei Wartungsarbeiten in Monheim schwer verletzt

Monheim Der Eingeklemmte wurde mit hydraulischem Gerät befreit.

In einem Alupresswerk an der Edisonstraße in Monheim ist am Sonntag ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der etwa 40-Jährige in einer Halle eingeklemmt und musste mit hydraulischem Rettungsgerät durch die Einsatzkräfte befreit werden. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Zunächst hieß es, Lebensgefahr sei nicht auszuschließen. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Dass Wartungsarbeiten an einem Sonntag vorgenommen werden, ist laut Feuerwehr in einem Industriebetrieb nicht ungewöhnlich.