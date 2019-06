Grenzüberschreitend : Stadt Düsseldorf sammelt Ökopunkte in Langenfeld

Stadt Düsseldorf sammelt Ökopunkte in Langenfeld

Auf einer Fläche von 19 Hektar hat die Stadt Düsseldorf am Fuhrkamp in Langenfeld einen Landschaftspark angelegt und lässt sich bei Bedarf dafür Ökopunkte anrechnen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Düsseldorf Wenn in Himmelgeist ein Stück Wald gerodet wird, wird dies durch ein aufgeforstetes Grundstück am Fuhrkamp ausgeglichen.

Die Planungen für die Sanierung des Himmelgeister Deichs im Düsseldorfer Süden liegen derzeit öffentlich aus. Erst kürzlich stellte das Stadtentwässerungsamt den Bürgern die Pläne vor. Bekannt wurde dabei, dass der neue Deich breiter wird und näher an den Wald heranrückt. Auf einer Fläche von etwa 6000 Quadratmetern wird deshalb auch Wald gerodet werden. Für diesen Eingriff in die Natur muss Düsseldorf einen Ausgleich schaffen. Dies werde nicht vor Ort geschehen, zumal entsprechende Flächen nicht vorhanden seien, erklärte ein Vertreter des Stadtentwässerungsamts. Die Stadt werde dafür eine Ausgleichsfläche in Langenfeld (Fuhrkamp) nutzen.