Brauchtum : Baumberger feiern längsten Tag des Jahres

Monheim Beim Sonnwendfest spielte die Band „Mainstream“.

(gut) Annalena ließ es sich auf der Bürgerwiese am Kielsgraben schmecken: Die junge Frau zählte am Samstagabend zu den zahlreichen Besuchern des Sonnwendfests, das der Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB) zum nunmehr 41. Mal veranstaltete (RP-Foto: Matzerath). Bei geradezu hochsommerlich lauen Temperaturen herrschte Picknickstimmung auf der Bürgerwiese. Wie immer hatte der BAB für Speisen und Getränke zu „vernünftigen Preisen“ gesorgt. Die Band „Mainstream“ trug mit Coversongs zum Gelingen des Fests bei. Die Feier begann diesmal ziemlich genau 25 Stunden nach der von Astronomen errechneten Sommersonnenwende. Jetzt, nach dem 21. Juni, werden die Tage wieder kürzer – aber so geringfügig, dass man es zunächst kaum merkt. 16 Stunden und 35 Minuten ist es um den längsten Tag des Jahres herum hell. erst am 19. Juli wird dieser Wert unter 16 Stunden fallen. Bis zum kürzesten Tag des Jahres, den 22. Dezember, sinkt die Helligkeitsdauer dann auf sieben Stunden und 53 Minuten.