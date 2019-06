Stadtgespräch : Per Fahrradbus ins Bergische und radelnd nach Baumberg

Monheim Das Zwar-Freizeitnetzwerk war wieder auf Achse.

Mit Erfolg am Stadtradeln teilgenommen, das motiviert die Fahrradgruppe des Zwar-Freizeitnetzwerks Baumberg zu mehr: Mit dem gecharterten Bergischen Fahrradbus ging es diesmal vom Kielsgraben nach Marienheide in Oberberg.

Nachdem alle 20 Fahrräder am Bahnhof Marienheide vom Hänger abgeladen waren, konnte die Fahrradtour über die stillgelegten Bahntrassen zurück nach Baumberg starten. „Zuerst führte die Strecke nach Hückeswagen, über eine eingleisige stillgelegte Bahnstrecke, durch den Krommenohler Tunnel“, berichtet Reiner Heuschen von der Zwar-Gruppe. In dem Tunnel sind Fledermäuse zu Hause. Nach Stilllegung des Bahnverkehrs siedelten sie sich dort an. Für den Bahntrassenweg wurde der Tunnel aber wieder geöffnet, nachdem man für die Fledermäuse eine zusätzliche Decke aus Holz eingebaut hatte.

Weiter ging es vorbei an der Felsenlandschaft des Mini-Canyons mit seinen Farnen, an einer abwechslungsreichen Auen- und Weidenlandschaft entlang der Wipper die später zur Wupper wird, an der Wuppervorsperre, dem roten Schienenbus, der an die Zeit des Wipperfürther Bahnverkehrs zwischen 1876 und 1995 erinnert, der Basisstation Wasserquintett mit seiner Ausstellung bis zum alten Burscheider Bahnhof. Nach einer Stäkung folgte das letzte Stück nach Baumberg.