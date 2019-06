Stadtgespräch : Mit dem 40-Tonner ins Liebesglück

Heiratsantrag per LKW in Langenfeld: Thomas Schröter hat gefragt, und Tina Gehrke hat „Ja!“ gesagt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Normalerweise fährt Thomas Schröter mit seinem LKW Lebensmittel, Fahrräder oder Fernseher zum Hamburger Hafen. Diesmal aber war der Fernfahrer auf besonderer Mission unterwegs.

Die ganze Familie, Nachbarn und Freunde sind eingeweiht, als er später mit dem geschmückten Lastwagen vor dem Wohnhaus an der Kölner Straße in Langenfeld vorfahren und um die Hand seiner Angebeteten anhalten wird. „Mama ahnt überhaupt gar nix“, hat Sohn Silas zuvor grinsend bemerkt. „Wir haben ihr nur gesagt, dass sie sich schick machen soll, weil Thomas sie zum Essengehen abholen will.“

Dann, um kurz vor 16 Uhr, startet der Konvoi aus LKW und unzähligen, ebenfalls geschmückten Pkw auf seine kurze Fahrt bis zur Zieladresse. Die vielen Autofahrer auf der Kölner Straße sind erst nicht begeistert, dass ein 40-Tonner mitten im Berufsverkehr eine komplette Spur sperrt, dann aber erblicken sie die vielen Herzen und wissen: Hier werden keine Konserven abgeladen, hier geht es ums Eingemachte. „Ich bin fix und fertig“, sagt Thomas Schröter mit zittriger Stimme, er hat sich noch eben in Schale geschmissen, T-Shirt gegen Hemd und Sicherheitsschuhe gegen moderne Lederschuhe getauscht. Auch Silas hat sich eine Krawatte umgebunden, Tochter Melina drückt ihrem Vater noch schnell den weiß-rosa-farbenen Rosenstrauß in die Hand, irgendjemand startet laut eine Liebesballade.

Und dann läuft alles so, wie man es kennt, aus „Schnulzen“ oder Sendungen aus dem Privat-TV: Tina und Thomas laufen scheinbar in Zeitlupe aufeinander zu, fallen sich weinend in die Arme, küssen sich. „Was ist denn jetzt?? Willst du oder willst du nicht?“ ruft ein Freund der Familie gespielt genervt, alle lachen. Tina nickt, wirkt fassungslos, überrumpelt, perplex. „Der ist völlig verrückt, aber das kennt man ja von Thomas“, stammelt sie und drückt ihren Liebsten einmal mehr glücklich an sich. „Ich glaub’ das hier alles nicht, aber natürlich: JA, ich will.“