Hilden : Völkerfest für alle – und alle Sinne

Hilden Auf dem alten Markt herrschte am Wochenende eine wunderbar-mediterrane Piazza-Atmosphäre - Urlaub wie im tiefen Süden.

Würde ein Besucher die Augen schließen und sich ganz dem Geruchs - oder Hörsinn hingeben, könnte er glatt meinen, irgendwo - viel weiter südlich - auf einer Piazza zu verweilen. Der Duft von Gegrilltem und die Samba-Trommeln sind jedoch auf dem „alten Markt“ zu erleben. Die Sonne scheint über dem „Fest der Völker“, das in dieser Form seit 1997 in Hilden Jung und Alt für andere Kulturen begeistert.

Beim Öffnen der Augen steht man zwar nicht in Rom, aber immerhin vor dem blitzblauen Getränkestand des A.C-Italia (von 1980). Ob edles Mineralwasser, prickelnder Prosecco oder Vino tinto – Giovanni Parisi und Pierantonio Tassoni sind hinreißende Gastgeber, auch wenn es um den Geschmackssinn geht: „Wir sind zum ersten Mal dabei“, strahlen die Mitglieder des hiesigen Fußballvereins. Früher wurde Italien immer durch den Kulturverein Centro Italiano Tedesco Hilden (CITH) auf dem Völkerfest vertreten. „Leider fehlt dort jetzt die Manpower“, erklärt Tassoni den Wechsel. Mit insgesamt 30 Mitgliedern ist das sportliche Team am Wochenende am Start und serviert natürlich auch Pizza und Spezial-Fenchel-Bratwurst für die Gäste. Zum Kultur-Dessert gibt es dann später auch noch den singenden Koch, Albino Casaluci, auf der Bühne.

Nur wenige Schritte weiter trifft man auf Städtefreunde aus Nové Mesto, die sich nach 30 Jahren Partnerschaft mit Hilden selbstverständlich am diesjährigen Fest beteiligen: Maria Böhmzová ist mit vier Freunden angereist, hat außerdem auch die vierköpfige Band „Fukanec“ für das Bühnenprogramm im Gepäck. Sie plaudert mit Alt-Bürgermeister Horst Thiele im Zeltpavillon und lobt den Kulturaustausch zwischen den Städten. Dazu wird ein „Becherovka“ kredenzt, denn „der ist in Karlsbad die 13. Quelle für Gesundheit“. Leckere „Oplatky“ gibt es noch dazu.

Das Sitz-Platz-Angebot wird schon mittags vor dem „Uniao Portuguesa“ knapp. Beim Zusammenrücken kommen Marizian Taki (gebürtig in Griechenland) und Katharina Boldizar (gebürtig in Kroatien) ins Gespräch. Sie wollten eigentlich nur ein Geburtstagsgeschenk besorgen und waren noch nie beim Fest der Völker: „Weil wir erst seit zwei Jahren in Hilden leben.“ Beide sind begeistert. Und am selben Tisch sitzt dann auch noch eine Hildener Familie, die zwar nicht namentlich genannt werden möchte, aber „bei so einem Wetter die internationale Atmosphäre genießen und gemeinsame Freunde treffen“ möchte. Enkel Magdiel, drei Jahre jung, gebürtig aus Mexico, schmaust serbischen Kuchen und bringt es für alle auf den Punkt: „Hier ist es toll.“