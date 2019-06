Hilden : Bonni feiert sein neues Atrium

Hilden Der Außenbereich ist mit Hilfe der Schulstiftung neu gestaltet worden. Das wurde jetzt beim Schulfest mit vielen Gästen gefeiert.

„Atrium“, so lehrt das Lexikon, ist ein „offener Hauptraum des altrömischen Hauses“. Zur Einweihung einer modernen Open-Air-Bühne waren am Samstag Schüler, Eltern, Lehrer und Gäste des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums eingeladen. Aus besonderem Anlass wurde deshalb nach acht Jahren auch wieder ein großes Schulfest im „Bonni“ gefeiert. Schuldirektor Udo Kotthaus betonte, dass nach monatelanger Planung nun auch gerne einen Tag lang gefeiert werden dürfe. Zwar gab es schon viele Jahre im Außenbereich des Schulkomplexes einen Hügel, Bänke und eine Bühne, die von Schülern auch in Pausen genutzt werden konnten. Aber: „Genau deshalb mussten wir viel erneuen.“

Die Planungen begannen schon 2015, die Gestaltung setzte im letzten halben Jahr Peter van de Sandt, Architekt des Landeskirchenamts, um: Auf rund 340 Quadratmetern nun gepflastertem Hügel bieten breite Stufen und wetterfeste Holzbänke viel Platz für einen Aufenthalt im Freien, für Unterricht, Schüler-Pausen und Veranstaltungen. Direkt gegenüber wurde eine 50 Quadratmeter große Bühne zwischen den Gebäudemauern geschaffen, auf der nun Musikbands auftreten und Theater im Freien stattfinden kann. Kleiner Wermutstropfen: Das sieben mal 7,50 Meter große Sonnensegel über der Bühne und ein Stück Sicherheitsgeländer waren nicht rechtzeitig fertig geworden. 150.000 Euro hat die Schulstiftung für die neue Freiluftanlage ausgegeben. Kotthaus ehrte deshalb nicht nur den Architekten, sondern auch Lothar Müller, Vorsitzenden der Schulstiftung, für sein Engagement mit der „Goldenen Bonni-Medaille“. Lehrer Heinrich Klingelhöfer bekam auch eine für die Fest-Organisation, „die ein Riesen-Aufwand war.“ Rund um das neue „Atrium“ hatten alle Klassen unterschiedliche Aktionen vorbereitet, um ihre Gäste zu unterhalten: Von der Bonni-Olympiade, über Escape-Rooms und Lateinspiel bis zum Zirkusprojekt und Tanz-Mitmachaktionen. Das Bonni-Barbecue war diesmal integriert und auch international besetzt, denn Schülerinnen aus der Türkei, Persien und Osteuropa boten selbstgemachte Leckereien aus ihrer Heimat an. Arfa Mojdeh, Klassenlehrerin einer der zwei Internationalen Klassen am Bonni, erklärte, dass sie 23 Schüler und Schülerinnen zwischen elf und 17 Jahren in Deutsch unterrichtet. „Nach einem halben Jahr klappt das.“ Mathe, Sport, Kunst und Musik gehören auch auf den Stundenplan. Je nach Leistung wechseln die Schüler dann in eine entsprechende Regelklasse.