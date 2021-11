Diskussion in Hilden : BA kritisiert OGS-Gebühren als „sozialen Rückschritt“

Hilden Bis zu 450.000 Euro möchte die Stadt mit höheren Gebühren für die Nachmittagsbetreuung von Kindern pro Jahr einnehmen. Auch Geschwisterkinder sollen in Zukunft Geld kosten. Dagegen rührt sich nun Widerstand.

Die OGS-Gebühren in Hilden sollen ab kommendem Schuljahr steigen – außerdem sollen Geschwisterkinder nicht mehr beitragsfrei sein. Eigentlich hätte die Kommunalpolitik bereits in der vergangenen Woche über diesen Verwaltungsvorschlag abstimmen sollen, doch der Schulausschuss fiel aus und wird am Montag, 15. November, 17 Uhr, im Bürgertreff an der Lortzingstraße nachgeholt. Durch die Beitragserhöhung möchte die Stadt bis zu 450.000 Euro zusätzlich pro Jahr einnehmen (wir berichteten).