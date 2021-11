Nach Aufschrei in Hilden : Entscheidung über Itterbäume vertagt

Hilden Fällen oder stehenlassen? Ein Treffen von Kreis und BRW hat noch zu keiner Entscheidung geführt. Nun soll der Blick in Unterlagen aus den 60er-Jahren für Aufklärung sorgen.

„Niemand hat die Absicht, in großem Stile Bäume zu fällen“, sagt Kreissprecherin Daniela Hitzemann nach einem ersten Treffen von BRW- und Kreisvertretern. Und vorläufig werde auch erst einmal nicht gefällt. „Das wollen alle verhindern“, sagt sie. Ob alle Bäume an der Itter stehenbleiben können, ist allerdings noch unklar.

Mehreren Hundert Bäumen an der Itter droht auf einem etwa einen Kilometer langen Stück ab der Brücke der Güterstrecke in der Nähe des Finanzamtes die Rodung. In diesem Bereich ist die etwa 1,50 Meter hohe Böschung in der Hochwasser-Gefahrenkarte der Bezirksregierung Düsseldorf seit 2019 als „Hochwasser-Schutzeinrichtung“ ausgewiesen.