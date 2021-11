Stadtkasse und Gebühren in Mönchengladbach : Millionenhilfe vom Land für teure Abwasserkanäle

Die Kläranlage in Neuwerk, wo Gladbachs Abwasser gereinigt wird. Davor fließt es durch ein teures Kanalnetz. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Fast nirgends ist Abwasser für Bürger so teuer wie in Mönchengladbach, deshalb fließt ab 2022 eine neue Hilfe vom Land an die Stadt. Trotzdem kritisiert die Stadt das Gemeindefinanzierungsgesetz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Landesregierung überweist im kommenden Jahr genau 271,6 Millionen Euro an die Mönchengladbacher Stadtkasse. Das geht aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz hervor, die das zuständige NRW-Ministerium für Kommunales veröffentlicht hat. Die Summe setzt sich zusammen aus 244,4 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen, 11,8 Millionen Euro Investitionspauschale, 11,4 Millionen Euro Schul- und Bildungspauschale, 880.000 Euro Sportpauschale und 1,5 Millionen Euro Investitionspauschale für Sozialhilfeträger.

Die Summe ist etwas niedriger als noch 2021, nämlich 1,2 Millionen Euro weniger. Das liegt daran, dass das Land für 2022 von einer höheren Steuerkraft in Mönchengladbach ausgeht als noch in diesem Jahr.

Neu ist eine Klima- und Forstpauschale, die dabei helfen soll, den Zustand der Wälder zu verbessern. Dieser Posten beläuft sich auf ganze 39.369 Euro – aber eingeplant war das bisher immerhin nicht. Außerdem gibt es auch eine neue Zuweisung wegen der in Mönchengladbach besonders hohen Abwassergebühren. 1,2 Millionen Euro an Hilfe gehen demnach vom Land an das Gladbacher Kanalsystem.

Diesen Zuschuss gibt es nur für Kommunen, die besonders viel Geld ausgeben müssen für ihr Kanalnetz. Und da ist Mönchengladbach nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler in NRW regelmäßig ganz weit vorne im Ranking: In NRW zahlt ein Vier-Personen-Haushalt demnach 726 Euro fürs Schmutzwasser. In Mönchengladbach sind es 975 Euro. „Wir haben ein riesiges Stadtgebiet und dafür relativ wenige Menschen. Wir müssen das Kanalnetz viel weiter ausdehnen als andere Städte“, sagt André Pitz vom Fachbereich Umwelt der Stadt. In Mönchengladbach zahlten etwa 270.000 Einwohner für 1400 Kilometer Abwasserkanal, in Düsseldorf teilten sich gerade einmal 612.000 Einwohner 1650 Kilometer Kanalnetz.

Ob dieser Zuschuss vom Land die Gebühren nun senkt, wird sich in Kürze zeigen, wenn die Gebühren neu beschlossen werden. Das Rathaus teilte dazu bisher nebulös mit: „Diese Hilfe wird zwar nicht zu einer Ergebnisverbesserung führen, sich aber positiv für die Gebührenzahler auswirken.“

Aus der Kämmerei kommt aber Kritik an einem ganz anderen Punkt des Gesetzes: Demnach werde spätestens ab 2023 die unterstellte Steuerkraft in kreisfreien Städten (wie Mönchengladbach) und kreisangehörigen Städten (wie etwa Viersen oder Erkelenz) unterschiedlich berechnet. Mönchengladbach befürchtet deshalb dann geringere Schlüsselzuweisungen und kritisiert eine „Ungleichbehandlung“. Eine mögliche Klage durch den Städtetag gegen den Gesetzentwurf werde geprüft.

(angr)