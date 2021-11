Langsame Behörde : CDU kritisiert Bauverzögerungen im Tierheim Leverkusen

Leverkusen Die Verzögerungen eines geplanten Anbaus im Tierheim wegen einer ausstehenden Baugenehmigung schlägt politische Wellen. Als einen „nicht akzeptablen Vorgang“ bezeichnet das CDU-Ratsmitglied Rüdiger Scholz „die Tatsache, dass dem Tierschutzverein Leverkusen in diesem Jahr 80.000 Euro Fördergelder entgehen, nur weil eine Baugenehmigung seit eineinhalb Jahren nicht erteilt wurde“.

Es sei schon unverständlich, wenn die Verwaltung in eigener Sache Fördergelder „auf der Straße“ liegen lasse, schreibt Scholz. „Dass nun auch noch einem ehrenamtlich geführten Verein, der eine wichtige Aufgabe in Leverkusen wahrnimmt, wegen einer zeitlupenhaften Bearbeitung eines Bauantrages in diesem Jahr 80.000 Euro Fördermittel entgehen, ist beispiellos.“