IHK-Wirtschaftsforum im Kreis Mettmann : Ladenbesitzer müssen schnell reagieren

Hilden/Haan Die Industrie- und Handelskammer hatte zum 15. Wirtschaftsforum eingeladen, um über die lebendige Innenstadt der Zukunft zu diskutieren.

Restaurant-Besitzer Johannes Sühs fand beim 15. Wirtschaftsforum der IHK in Mettmann keine befriedigende Antwort auf sein Problem: „Ich kriege einfach kein Personal nach Corona für unser Haus am See“, klagte er. In der Pandemie seien alle Mitarbeiter abgewandert. Dagegen hatten die Experten des Abends kein Rezept. Wohl aber gegen sterbende Innenstädte im Kreis.

Geld für die Belebung und Verschönerung der Innenstädte ist offenbar genug da. 100 Millionen Euro hat das Land NRW für den Erhalt seiner Innenstädte nach der Pandemie zur Verfügung gestellt. „Der Bedarf ist groß, auch in den Metropolen“, so Heinisch. Trotzdem lief der Abruf der Mittel eher stotternd an. Denn wer Unterstützung beantragt, muss auch sagen, wie er sie verwendet, und zwar nachhaltig. Personal für Leerstands- und Citymanagement, Mietzuschüsse oder Geld für Ladenumbauten, Digitalisierungshilfen, Begrünung der Städte, Bäume in Kübeln, Zwischennutzungen von Immobilien, damit sie nicht leer stehen, Untervermietungen, temporär ein Kunstwerk irgendwo aufstellen, Kinderbetreuung in der Stadt einrichten, damit die Eltern in Ruhe shoppen können, Pop-Up-Stores, die vorübergehend leere Schaufenster füllen – all das ist möglich.