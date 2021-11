Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt leicht an

Kreis Mettmann Für Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt 72 neue Corona-Infektionen. Die Inzidenz steigt dadurch an. Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern wächst deutlich.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1098 Infizierte erfasst, 8 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 114 (-1; 4 neu infiziert), in Haan 77 (-10; 4 neu), in Heiligenhaus 68 (-6; 2 neu), in Hilden 111 (-6; 3 neu), in Langenfeld 110 (+8; 16 neu), in Mettmann 76 (+3; 6 neu), in Monheim 123 (-4; 10 neu), in Ratingen 223 (+6; 22 neu), in Velbert 165 (+1; 4 neu) und in Wülfrath 31 (+1; 1 neu).