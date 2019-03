Hilden: „Bistro Schwan“ feiert am Samstag Eröffnung

„Bistro Schwan“ feiert am Samstag Eröffnung

Hilden Die neue Pächterin bietet in urigem Fachwerkambiente leckere Snacks und köstlichen Kaffee an.

Jetzt hat sie das ehemalige Café Schwan an der Schwanenstraße 8-10 gepachtet und zum „Bistro Schwan“ umfunktioniert. Seit Weiberfastnacht ist das Bistro geöffnet. Die offensichtlichen Veränderungen: Die Decken sind jetzt weiß, der Kaffeeautomat und die Mahlmaschine neu (Kaffee und Espresso aus der Siebträgermaschin schmecken vorzüglich), an den Wänden hängen jetzt witzige Bilder und Stelen mehrerer Künstler zum Verkauf und im hinteren Zimmer steht eine riesige Schinkenschneidemaschine mit Handkurbel, die beinahe jedes Männerherz höher schlagen lässt. „Mich haben schon mehrere gefragt, ob sie mal kurbeln dürfen“, lacht Sandra Brücker-Materlik.

Brücker-Materliks wird auch Frühstück anbieten: „Croissant und selbst gemachte Marmelade“. Ihr Hauptaugenmerk liegt allerdings auf Fingerfood, serviert in Räumlichkeiten, denen sie zu Recht „Wohnzimmeratmosphäre“ bescheinigt. „Wir haben drei Sorten Schinken, etwa fünf Sorten Käse und servieren kleine und große Teller mit Schinken, Käse oder mit beidem gemischt.“

Sowohl Schinken als auch Käse sind liebevoll ausgewählt und längst nicht überall zu bekommen: „Den Käse besorge ich entweder in Solingen bei „Ausgereift“ oder in Köln bei „Käseglück“ – das sind kleine feine Läden, die beim Erzeuger einkaufen“, erzählt sie. Die Sorten: „Bergkäse, Manchego, Morbiere, Rohmilch- und Ziegenkäse sowie Roquefort. An Schinken servieren wir Serano, Parma oder Daniele.“