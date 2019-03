Hilden : Vorwurf gegen Ulrich Hennes: „Wir sind alle fix und fertig“

Hilden Die katholische Gemeinde St. Jacobus befindet sich in einer Schockstarre. Erst vor wenigen Wochen ist Pfarrer Reiner Nieswandt überraschend zurückgetreten. In Hilden soll es in der Vergangenheit Differenzen zwischen ihm und Mitgliedern von Leitungsgremien gegeben haben.

Von Christoph Schmidt

Und jetzt die nächste Hiobsbotschaft. Ulrich Hennes war von 2006 bis 2015 Pfarrer in Hilden. Er soll 2012 einen erwachsenen Praktikanten sexuell belästigt haben, wirft man ihm vor. „Ich bin unschuldig“, sagt Ulrich Hennes. Erzbischof Kardinal Woelki hat ihn (Hennes ist seit 2015 Stadtdechant von Düsseldorf) gleichwohl beurlaubt. Jetzt sollen die Staatsanwaltschaft und auch die Kirche intern den Vorwurf überprüfen. Bis dahin gelte Hennes als unschuldig, betont das Erzbistum Köln.

Viele Katholiken in Hilden sind fassungslos. Niemand möchte mit seinem Namen in der Zeitung stehen. Diese Wagenburg-Mentalität hat bei Katholiken Tradition. In schweren Zeiten werden die Reihen geschlossen. „Wir sind fix und fertig“, ist zu erfahren: „Wir können und wir wollen das nicht glauben. Alles in uns sträubt sich dagegen.“