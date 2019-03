Kreis Mettmann: „Wir werden Parallelgesellschaften nicht dulden“

Der Polizeichef des Kreises im Interview: So möchte Landrat Hendele mit dem Innenministerium der Clan-Kriminalität Herr werden.

HENDELE Die Probleme sind schon sehr ausgeprägt. Alle etwa 100 vom Landeskriminalamt in NRW verorteten Clans sind hier bei uns im Kreis irgendwie vertreten. Wir haben es hier vordergründig eher mit Ordnungswidrigkeiten und Straftaten der mittleren Kriminalität zu tun, die schwerkriminellen Geschäfte laufen in den umliegenden Großstädten ab.

In unserer Serie beleuchten wir die Brennpunkte der Clan-Kkriminalität im Kreis Mettmann und sprechen mit den Verantwortlichen über den Umgang mit kriminellen Clans.

HENDELE Das kann man so sehen. Allerdings gibt es auch hier mit dem Immigrather Platz in Langenfeld und im Umkreis der Brechtstraße in Erkrath zwei von der Polizei als „gefährliche Orte“ eingestufte Bereiche, die wir besonders im Blick haben.