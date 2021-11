Internistischer Notfall in Hilden : 71 Jahre alter Autofahrer stirbt auf Ostring in Hilden

71 Jahre alter Autofahrer stirbt auf Ostring in Hilden

Internistischer Notfall in Hilden

Rettungskräfte reanimierten den Mann noch an der Unfallstelle und brachten ihn in ein Krankenhaus. Foto: dpa

Hilden Am Mittwochmorgen ist auf dem Ostring in Hilden ein 71-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf gestorben. Die Polizei geht von einem internistischen Notfall aus.

Trotz Reanimationsmaßnahmen ist am Mittwochmorgen, 24. November, ein 71 Jahre alter Düsseldorfer in Hilden gestorben. Die Polizei geht von einem internistischen Notfall aus.

Der Mann war laut den Beamten gegen 8.30 Uhr mit seinem Opel Vivaro auf dem Ostring in Richtung Hochdahler Straße unterwegs. Plötzlich sei er – ohne Fremdeinwirkung – nach links von der Fahrbahn abgekommen. Die Leitplanke stoppte den Kleinbus.

Laut Polizei waren die Rettungskräfte schnell am Einsatzort und stellten fest, dass der Fahrer, der alleine im Auto war, nicht mehr bei Bewusstsein war und keinen Puls hatte. „Sie reanimierten den Mann noch an der Unfallstelle und brachten ihn danach umgehend in ein Krankenhaus, wo er jedoch leider einige Stunden später verstarb“, erklärt ein Polizeisprecher.