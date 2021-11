Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt weiter an – auf über 265

Kreis Mettmann 230 Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Mittwoch. Die Zahl der Erkrankten ist innerhalb einer Woche um gut 590 angestiegen; mehr Corona-Patienten liegen in Krankenhäusern.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 2025 Infizierte erfasst, 66 mehr als am Dienstag und 591 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 293 (+27; 44 neu infiziert), in Haan 117 (+12; 18 neu), in Heiligenhaus 89 (-4; 7 neu), in Hilden 222 (+11; 24 neu), in Langenfeld 257 (+12; 26 neu), in Mettmann 120 (+3; 11 neu), in Monheim 207 (+5; 24 neu), in Ratingen 361 (-6; 36 neu), in Velbert 304 (+1; 31 neu) und in Wülfrath 55 (+5; 9 neu).