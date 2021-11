Verkehrskontrolle in Hilden : Polizei zieht Schrott-Laster aus dem Verkehr

Hilden/Haan Mehr als 40 Mängel fanden Tüv-Sachverständige in Haan bei der Untersuchung eines 20 Jahre alten Mercedes Vito, den die Polizei zuvor in Hilden gestoppt hatte. Der Wagen wurde sofort stillgelegt.

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes und Tüv-Sachverständige sind ja schon einiges gewohnt. Aber dieser Fall war schon speziell: Am Dienstag zogen die Lkw-Spezialisten einen 20 Jahre alten Mercedes Vito aus dem Verkehr, dem Prüfer bei der Untersuchung in Haan mehr als 40 Mängel attestierten, 37 davon „erheblich“ und 1 sogar „gefährlich“. Die Beamten hatten den Wagen auf dem Ostring in Hilden gestoppt. Weil der rechte Schweller des Vitos stark durchgerostet war, musste der Wagen zum Tüv. In der Haaner Prüfstelle listeten drei Sachverständige die Mängel auf; dabei immer wieder von Tropfen aus undichten Bremsleitungen besprüht. Die Beleuchtungsanlage des Vito war mit diversen Mängeln behaftet, weitere Mängel an der Lenkung waren ebenfalls ein Sicherheitsrisiko und die Schweller im Bodenbereich des Lastwagens wiesen teilweise schon faustgroße Durchrostungen auf. Dabei war der schon zu Beginn der Verkehrskontrolle in Hilden aufgefallene rechte Schweller irgendwann mit Bauschaum gefüllt und „kunstvoll“ mit Farbe übermalt worden. Zusätzlich war dann auch noch die Ladung des Mercedes Vito – diverse Dachdeckerutensilien – nicht ordnungsgemäß gesichert. Im Falle einer Notbremsung (sofern diese zustandsbedingt überhaupt möglich gewesen wäre) oder eines Frontalaufpralls, hätten der Fahrer und sein Beifahrer von nach vorne geschleuderten Ladungsteilen schwer verletzt, im schlimmsten Fall sogar getötet werden können.