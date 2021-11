Hilden : „Lippenrot“: Krimi-Abend mit Jutta Speidel

Hilden Die bekannte Schauspielerin Jutta Spedel und der vielseitige Musiker Stefan Noelle stehen am Samstag, 27. November 2021, um 20 Uhr mit dem amüsanten Krimi „Lippenrot“ gemeinsam in der Hildener Stadthalle Hilden auf der Bühne.

Zum Inhalt des Theaterstücks: Gustav, ein ‘international anerkannter Philanthrop‘, vermögend, sucht via Zeitungsannonce eine Frau. In Ottilie, ebenfalls vermögend, findet er scheinbar die große Liebe. Die Hochzeit folgt in Kürze, doch auf ein extravagantes Lotterleben folgt bald der Ehetrott und ein seltsames Verhalten des Gatten. Enttäuscht und misstrauisch beginnt Ottilie, schließlich an ihm zu zweifeln.