Aktion : Welttag des Buches – 370 Haaner Schüler machen mit

Haan Der Welttag des Buches wird in über 100 Ländern gefeiert, in Deutschland seit 1996. Auch Haan ist dabei.

In Haan beteiligen sich fünf Schulen mit 14 Klassen an einer Buchgutscheinaktion. 370 Schüler freuen sich über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit cbj Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebene Fantasyroman „Der Geheime Kontinent“ von THiLO. Der altersgerechte Lesestoff wird mittels Buchgutscheinen an Schüler der 4. und 5. Klasse verteilt, die diese kostenlos in Büchereien abholen können. Auch die Haaner Bücherstube (Kaiserstraße 43) freut sich über den Besuch zahlreicher Schulklassen. Bundesweit kommen rund eine Million Kinder in den Genuss, das Buch zu erhalten.