HAAN/WUPPERTAL : Prozess: Haaner in internationalen Drogenhandel verstrickt

HAAN/WUPPERTAL Nach rund 70 Verhandlungstagen haben die Plädoyers begonnen. Staatsanwalt fordert bis zu 14 Jahre Haft. Vorlesen der Vorwürfe dauert vier Stunden.

Seit einem Jahr auf der Anklagebank: Ein Haaner, der gemeinsam mit vier weiteren Angeklagten diverse Drogen in großen Mengen und weit über die europäischen Grenzen hinaus geschmuggelt haben soll. Dabei oft im Einsatz: Mehrere VW Caddy, die zuvor so umgebaut wurden, dass man kiloweise Heroin, Marihuana und 64.000 Extasy-Tabletten darin verstauen konnte.

Bis dahin florierte der Handel über die Landesgrenzen hinweg mit dem Ziel, die aus der Ukraine und dem Iran herbeigeschafften Drogen über Deutschland hinweg in die Türkei zu schmuggeln. Eigens dafür eingebaute Hohlräume im Unterboden der Caddys oder auch ein Lkw, in dessen verbreiterten Felgen 44 Kilo Heroin verstaut wurden: Die Männer waren einfallsreich bei der Wahl möglichst unauffälliger Verstecke. Zwischenzeitlich musste in Georgien auch noch eine Wald-und-Wiesen-Werkstatt angemietet werden, um die defekten Lkw-Felgen auszutauschen und das darin verstaute Heroin umzufüllen. Das war längst feucht geworden und pappte im Inneren der Felgen-Verstecke fest. Dass sie mit den lädierten Felgen mehr als ein Kilo Heroin mit einem Marktwert von 60.000 Euro in der Werkstatt zurückließen, war den Drogenschmugglern gar nicht aufgefallen.