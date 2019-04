Vortrag im Jugend Cafe Haan : Gefährlicher Shisha-Rauch

Polizei-Razzia in einer Shisha-Bar. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Haan Meike Lukat ist Kriminalbeamtin und arbeitet ehrenamtlich im Jugend Café Haan mit. Sie warnt Jugendliche und Eltern vor Shisha-Bars. Sie sind gefährlich – und das ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen.

Shisha-Bars sind in. Weil Rapper sie cool finden. Und weil Jugendliche auf Rapper stehen, ziehen sie auch Shiha-Bars an. Sie sind Teil einer neuen Jugend-Kultur. Meike Lukat kennt Shisha-Bars - beruflich: „ Ich habe schon viele Razzien gemacht und ich kenne keine Shisha Bar, die nicht illegal beziehungsweise nicht durchweg legal ist.“ Das berichtet die Kriminalbeamtin in einem Vortrag für Jugendliche, Eltern und Lehrer.

Meike Lukat ist Kriminalbeamtin und arbeitet ehrenamtlich im JuCa. Foto: Jugendcafé Haan

Shisha-Bars sind gefährlich. Das sei für Jugendlich aber häufig nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Der Tabak, der dort konsumiert werde, sei zum Teil geschmuggelt und nicht versteuert. Und er werde mit anderen Stoffe gemischt und verkauft. Tabak darf nach dem Nichtraucherschutzgesetz nicht mehr in öffentlichen geschlossenen Räumen wie in Bars konsumiert werden. Ein Gesetzesverstoß. Zudem sei das Shisha-Rauchen in geschlossenen Räumen lebensgefährlich. Weil tödliches Kohlenmonoxid entsteht. Ein Gas, das man weder riechen noch schmecken kann. Es gebe zwar Messgeräte in den meisten Bars, aber oft mangelt es an geschultem Personal.

Info Shisha ist ein Wasserpfeife In der Shisha wird meist Tabak mit Fruchtaroma oder ähnlichen Geschmacksrichtungen geraucht. Der Rauch wird durch ein mit Wasser gefülltes Gefäß gezogen. Dadurch wird der Rauch gekühlt. Schwebstoffe und einige wasserlösliche Substanzen werden im Wasserpfeifenrauch bei der Passage durch das Wasser teilweise gefiltert. Dieser Effekt reicht aber nicht aus, um die Gesundheit der Raucher zu schützen.

Oft erlebe Lukat aber auch, dass hinter der Fassade einer Shisha Bar kriminelle Machenschaften stecken, wie Sportwetten, illegale Spielautomaten oder Geldwäsche von Familienclans. „Jugendliche denken oft, weil es diese Bars gibt, sind sie legal und normal. Viele verstehen gar nicht, warum es nicht erlaubt ist in einer Shisha Bar Tabak zu rauchen. Dann müssen wir als Polizei viel kommunizieren und Aufklärungsarbeit leisten.“

Durch Shisha Bars bilde sich eine Subkultur, beobachtet die Kriminalbeamtin. Das heißt: Die Shisha-Bar ist oft nur eine Fassade mit legalem Anstrich. Oft seien die wirklichen Betreiber der Bars versteckt im Hintergrund mit ganz anderen Geschäften tätig. „Nicht alles, was in Liedern cool ist, ist auch cool im echten Leben.“