Aufhebungsantrag der WLH abgelehnt : Politik hält an Straßenbeiträgen fest

Politik hält an Straßenbeiträgen fest

Haan Die WLH hatte vorgeschlagen, zu den alten Beiträgen von vor 2016 zurückzukehren. Dafür gab es keine Mehrheit.

Straßenbaubeiträge sind ein heißes Eisen, das viele Bürger aufregt, auch in Haan. NRW ist das einzige Flächen-Bundesland, das die Anlieger an den Straßenbaukosten zwangsweise beteiligt. Mit bis zu 75 Prozent je nach Straßenart, Grundstück und Stadt. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben bereits Gesetzesänderungen angekündigt. Der Steuerzahlerbund NRW hat bereits mehr als 420.000 Unterschriften für eine Volksinitiative für die Abschaffung der Sraßenbaubeiträge gesammelt. Und macht damit Druck auf die gelb-schwarze Landesregierung.

In Haan hat die Wählerinitiative Lebenswertes Haan jetzt das brisante Thema erneut aufgegriffen. Fraktionsvorsitzende Meike Lukat beantragte die Rückkehr zu den alten Straßenbaubeiträgen (2016 wurden sie erhöht), fand dafür aber keine Mehrheit. Ihr Antrag wurde mit 4 zu 8 Stimmen im Hauptausschuss abgelehnt (bei sechs Enthaltungen). Der Stadtrat hat das Votum bestätigt. Das bedeutet aktuell für betroffene Grundeigentümer an der Bahnhofstraße. Sie müssen Straßenbaubeiträge für den Ausbau des Gehwegs zahlen. Nach ersten Schätzungen rund 150.000 Euro insgesamt, sagte Baudezernent Engin Alparslan. Die Stadt wird aber zunächst keine Rechnung schreiben, bot Bürgermeisterin Bettina Warnecke an: „Wir passen aber auf, dass keine Forderung verjährt.“