Einbruch : Mann tritt Schaufenster ein und stiehlt Zigaretten

Haan Seine Beute verstaute er in Müllsäcken.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Montag um 2.10 Uhr die Schaufensterscheibe eines Kiosks in der Marktpassage in Haan eingetreten. Der 1,65-1,70 Meter große, auffallend schlanke Mann hat Zigaretten geklaut und ist geflüchtet.