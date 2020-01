Haan : Taschengeldbörse startet im Februar

Haan JuPa, Seniorenbeirat, Awo und Stadt rühren die Werbetrommel, damit das Projekt gut anläuft. Angesprochen sind einerseits Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren und andererseits alle Haaner, die Unterstützung benötigen.

Hilden, Solingen und Wuppertal haben schon eine, und im Februar geht nun auch in Haan die örtliche Taschengeldbörse an den Start. Das Jugendparlament (JuPa) und der Seniorenbeirat Haan haben am Montag gemeinsam mit Stadt und Arbeiterwohlfahrt (Awo) vorgestellt, was sie sich davon versprechen und wie die Jugendlichen künftig ihre Arbeitsleistung gegen Taschengeld zur Verfügung stellen können.