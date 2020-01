Einwohnerzahl der Stadt Haan : Stadt Haan startet mit weniger Bürgern in das Jahr 2020

Stadt Haan startet mit weniger Bürgern in das Jahr 2020

Mit 79 Einwohnern weniger als zum Jahresbeginn geht die Stadt Haan aus dem Jahr 2019. Am 31. Dezember waren im Melderegister genau 31.118 Einwohner eingetragen; 16.218 weiblich und 14.900 männlich.

Die letzte Meldestatistik des Jahres weist für den Dezember 82 Zuzüge aus. 73 ehemalige Bürger verzogen in eine andere Gemeinde. Zu dem Wanderungsverlust von neun Köpfen kommt ein erheblicher Einwohnerverlust durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung hinzu: Im letzten Monat des Jahres gab es 13 Geburten (fünf Jungen, acht Mädchen), aber 47 Sterbefälle (24 Männer, 23 Frauen).

Ein Blick auf die monatlichen Bevölkerungsbewegungen zeigt interessante Zahlen. So gab es im gesamten Jahr 1311 Neubürger-Anmeldungen und 1186 Fortzüge. Unter dem Strich bleibt also ein Gewinn von 125 Bürgern in 2019. Bei diesen Zahlen zur Wanderung sind auch Ausländer enthalten: Im Jahresverlauf gab es 218 Zuzüge und 205 Fortzüge. Dagegen steht die negative Differenz zwischen den Geburten (146) und Sterbefällen (350)